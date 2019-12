Mais uma agência da Sicredi será inaugurada em Campina Grande

O Sicredi – instituição financeira cooperativa com mais de 4 milhões de associados e presente em 22 estados brasileiros – inaugura em 06 de dezembro de 2019 a agência Catolé, localizada na rua Elpídio de Almeida, 357, no bairro do Catolé, em Campina Grande – PB.

A agência pertence à Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Sicredi Evolução, que atua em 167 municípios na Paraíba, com a totalidade de 25 mil associados e 16 agências, administrando R$ 1.7 bilhões em ativos e patrimônio líquido de R$ 353 milhões .

Projetada para criar uma experiência ainda mais cooperativa, a agência Catolé apresenta um novo design ambiental, desenvolvido com o objetivo de proporcionar conforto, proximidade e interação entre os associados, oferecendo um portfólio de produtos e serviços diferenciados e posicionando o Sicredi como instituição financeira cooperativa comprometida com o desenvolvimento das comunidades nas regiões onde atua.

O ambiente interno foi desenvolvido pensando no bem-estar dos associados. Quem precisar esperar, contará com a área de convivência onde poderá tomar café, ler ou até mesmo aproveitar para realizar tarefas de trabalho.

A agência em Campina Grande também oferece: estacionamento exclusivo para associados durante o atendimento na agência e também para o público preferencial (pessoas com idade acima de 60 anos, portadores de necessidades especiais e gestantes).

Para estar cada vez mais à disposição de seus associados, além da agência física o Sicredi também oferece uma múltipla rede de canais de conveniência (mobile e internet banking, redes de autoatendimento e agentes credenciados).

Segundo João Bezerra Júnior, presidente da Sicredi Evolução, a nova ambientação e marca do Sicredi refletem plenamente a atuação da instituição financeira cooperativa que, por meio de um relacionamento próximo e consultivo, identifica as necessidades dos associados, oferecendo-lhes soluções financeiras adequadas e viáveis.

“Além disso, os resultados da Cooperativa de Crédito são revertidos para a região, contribuindo para o desenvolvimento local”, acrescenta João Bezerra Júnior.

Além da agência Catolé, todas as demais agências que o Sicredi possui no Brasil – atualmente, as mais de 1.700 agências – estão passando, gradualmente, pela adequação ao design ambiental.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua.

O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 4 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio.

Com presença nacional, o Sicredi está em 22 estados* e no Distrito Federal, com mais de 1.700 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (www.sicredi.com.br).

*Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.