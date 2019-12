Mais um jovem morre vítima de afogamento na Paraíba esta semana

Uma jovem de 17 anos de idade morreu vítima de afogamento no Rio Turbina, zona rural de Coremas, município do Sertão paraibano, na manhã desta sexta-feira, 13.

De acordo com informações, a adolescente estaria com alguns amigos e, no momento que entrou no rio, que, inclusive, estava com o acesso proibido, acabou se afogando.

O corpo da vítima foi localizado ainda na manhã desta sexta por moradores que decidiram ajudar, após o pedido de socorro dos amigos da jovem.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionada. No entanto, ao chegar ao local, confirmou a morte da vítima.

A Polícia Civil também foi acionada e o caso deve ser investigado.