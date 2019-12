Mais mudanças no secretariado do governador João Azevêdo

A edição desta quinta-feira do Diário Oficial da Paraíba publica vários atos de mudança na equipe do governador João Azevêdo, concentradas na Secretaria da Mulher e da Diversidade Humana.

A titular da Pasta, Gilberta Santos Soares, foi exonerada. Sua substituta é a atual secretaria executiva da Pasta, Lídia de Moura Silva Cronemberg (foto), que também é dirigente do PMN no Estado.

Vários cargos de gerência e de assessoramento da mesma Pasta foram substituídos.

Outro ato do governador determina que o seu chefe de gabinete, Ronaldo Sérgio Guerra Dominoni (foto), temporariamente acumulará as funções de chefe do Gabinete Civil, diante da exoneração, na edição anterior, de José Edvaldo Rosas.