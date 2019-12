Líderes de situação e oposição na CMCG avaliam 2019 e as expectativas para 2020

O líder da bancada majoritária na Câmara Municipal de Campina Grande, vereador João Dantas, falou à Rádio Campina FM, a respeito das ações realizadas na Casa de Félix Araújo em 2019 e as expectativas para 2020.

Ele disse que este foi um ano com grande movimentação no Legislativo com criação de CPIs e centenas de proposituras foram discutidas e avaliadas, além da realização de várias sessões solenes com a presença de setores da sociedade civil organizada.

– Chegamos ao final do ano com a movimentação, sobretudo, com a discussão da Lei Orçamentária Anual, que é o de mais importante avaliado pela Câmara. Essa lei, o Executivo envia para a Câmara, que analisa, discute e aprova e vai ser executada no ano seguinte. Em 2020 vamos estar em um ano eleitoral, e a grande maioria dos vereadores vão estar na luta pela reeleição, mas não podem esquecer o parlamento. Espero que 2020 seja um ano consagrador para Campina Grande – disse.

Já o líder da oposição na CMCG, vereador Bruno Faustino, fez uma avaliação positiva e disse que, mesmo sendo uma bancada pequena, é aguerrida e durante o ano foram feitos debates importantes.

– Sabemos que 2020 não será diferente. Mesmo sendo um ano eleitoral, vamos tratar dos temas importantes – ressaltou.

Faustino criticou a gestão do prefeito Romero Rodrigues e disse que este precisa olhar mais para as políticas públicas, sobretudo na saúde, o Meninão e a avenida João Wallig.

– Toda casa legislativa precisa de oposição e estamos aqui para trazer às claras os problemas e as votações que o prefeito tenta empurrar na Casa – apontou.