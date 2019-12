Líder governista na ALPB acredita na aprovação da reforma da Previdência estadual

O deputado estadual e líder do bloco governista na Assembleia Legislativa da Paraíba, Ricardo Barbosa (PSB), declarou que a oposição está fazendo a sua parte ao tentar impedir a votação do projeto da reforma da Previdência estadual.

Ele citou que acredita que a tramitação da reforma acontecerá ainda neste semestre e disse que conhece o regimento e não há motivos para que exista a suspensão da votação de forma efetiva.

– A oposição está fazendo o cumprimento do seu papel para tentar impedir a votação. A oposição faz o cumprimento do seu papel dando causticidade ao debate, tentando trazer aliados para suas teses. O que nos compete é fazer as articulações devidas e buscar a aprovação. Estamos otimistas quanto à aprovação ainda este semestre – disse, em entrevista à Rádio Caturité FM.