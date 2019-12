Líder do G11 opina sobre projeto da previdência na Paraíba

O deputado Júnior Araújo (Avante), líder do G11 na Assembleia Legislativa da Paraíba, comentou durante entrevista nesta terça-feira (10), sobre o projeto que versa sobre modificações na previdência do Estado.

Ele lamentou o aumento da alíquota, classificando a medida como “remédio amargo”, e disse estar de acordo com as mudanças levando em consideração a situação previdenciária em nível nacional e local.

– Estamos fazendo essa discussão na Assembleia, lembrando que vários municípios já se adequaram à lei federal e a mensagem do poder Executivo que chegou é tão somente para definir, nos mesmos moldes da União, a questão da idade e da alíquota que passa de 11 para 14%. É um remédio amargo, porém necessário. Todas as oportunidades que foram feitas discussões nessa Casa sempre me comportei dessa maneira, pois sabia da situação da previdência em nível nacional, nos estados e município. É uma realidade que alcança toda a seara da administração da União e não tenho dúvida que é uma medida extremamente necessária para que, no futuro, não se prejudique os contribuintes – frisou.

As declarações repercutiram na Rádio Correio FM