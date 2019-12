Líder da oposição espera colher assinaturas para nova CPI 

Em busca de assinaturas para abrir uma nova Comissão Parlamentar de Inquérito, a ‘CPI das Organizações Sociais’, o líder da oposição na Assembleia Legislativa da Paraíba, o deputado estadual Raniery Paulino (MDB), explicou nesta quinta-feira (5) a necessidade da medida.

O deputado afirmou que, em caso de comprovação de irregularidade envolvendo as OS’s, pode estar se tratando do “maior desvio de dinheiro público da história política da Paraíba”.

“Além de confeccionar leis estaduais, a Assembleia tem a função típica de fiscalizar os atos do poder Executivo”, justificou.

O objetivo da CPI é investigar as Organizações Sociais contratadas pelo governo do Estado para administrarem hospitais do Estado e setores da Educação.

Com a cisão recentemente ocorrida no PSB, com a saída do governador João Azevêdo do partido, o deputado espera colher novas assinaturas de parlamentares.

Um trabalho semelhante de investigação vem sendo desenvolvido pelo Ministério Público, através do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), com a Operação Calvário.

A operação teve início em dezembro de 2018 e tem revelado esquemas na área da Saúde.

Questionado sobre a necessidade da CPI, em paralelo a outras investigações, respondeu:

“O ritmo que o Ministério Público trabalha é diferente do ritmo que a imprensa quer informações, e é diferente do ritmo que a Assembleia quer fazer as discussões. Então, temos o próprio ritmo”, frisou.