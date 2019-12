Líder da oposição em Campina anuncia que fica com João e critica Siqueira

Com a saída do governador João Azevedo do Partido Socialista Brasileiro, outros filiados também anunciaram sua desfiliação, como é o caso do líder da oposição em Campina Grande, vereador Bruno Faustino.

Em entrevista concedida à rádio Caturité FM, nesta quinta-feira, 5, Faustino reafirmou seu apoio ao governador João Azevedo, e o deputado Adriano Galdino, que também já anunciou a saída do partido.

Ele também criticou a fala de Carlos Siqueira, presidente nacional do partido.

– O presidente nacional está tentando acabar com o mandato de João Azevedo, e reaver o dinheiro investido. Ele só enxergou a parte de finanças na política na Paraíba, mas João Azevedo tem uma forma diferente de fazer política, e tinha alguns elementos do governo, boicotando a gestão dele, e o governador tomou providências. Ele foi eleito não por A ou B, mas por toda a Paraíba – declarou.

O vereador defendeu o governo de João Azevedo, e afirmou que o seguirá na base aliada ao governo paraibano.

– A forma que João vem desenvolvendo o trabalho, não só pela Paraíba, mas também por Campina Grande, é excelente, e eu seguirei o governador João por onde ele for. Eu vou conversando com agentes políticos, para que a gente componha um projeto aliado ao governador, e vamos buscar uma legenda que comunguem das mesmas idéias – afirmou.

Por fim, o vereador declarou que aguardará a janela partidária para deixar o PSB, e já anunciou convites advindos do PTB.