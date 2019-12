Líder da oposição comenta o racha no PSB da Paraíba

O líder da oposição na Assembleia Legislativa, deputado estadual Raniery Paulino (MDB), comentou a cisão ocorrida no PSB paraibano, resultando na saída do governador João Azevêdo do partido.

Em entrevista concedida a uma rádio local, nessa quinta-feira, 5, o deputado oposicionista afirmou que a crise interna no diretório estadual do partido poderá acarretar problemas para a política paraibana.

– De fato, esses problemas vão afetar a geopolítica da Paraíba. Algo que eu tenho visto e me traz satisfação é saber que nós sempre estivemos certos – afirmou.

Por fim, o deputado ainda ressaltou que sempre fez declarações que alertavam sobre a cisão do partido.

– Dentro da própria narrativa que tentava ser construída pelo PSB, a de que “ninguém solta a mão de ninguém”, quando eles começaram a soltar as mãos, eu afirmei que isso que tentou ser construído não iria se sustentar, pois se um abrisse o bico, a casa cairia. E a casa está caindo – enfatizou.