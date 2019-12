Leila Pinheiro e Orquestra Sinfônica encerram 7º Festival de Música Clássica

Da Redação com Secom/JP. Publicado em 1 de dezembro de 2019 às 8:25.

Um grande coro de vozes marcou o encerramento do 7º Festival Internacional de Música Clássica, na noite deste sábado (30), no Parque da Lagoa, com a apresentação da cantora Leila Pinheiro e Orquestra Sinfônica Municipal de João Pessoa.

Fazendo uma homenagem à Bossa Nova, o festival, já consolidado no calendário de eventos da cidade, transformou, pelo sétimo ano consecutivo, João Pessoa na capital da música clássica no Brasil, fazendo do Centro Histórico, o palco de apresentações que reuniram grandes nomes da música erudita de 11 diferentes países.

Cidade Criativa da Unesco, João Pessoa desenvolve atualmente a ação ‘Cidade que tem mais oportunidades’ com uma série de iniciativas para movimentar a cidade, a economia e o turismo com uma vasta programação que já contou com a 2ª Mostra Walfredo Rodriguez e terá, na sequência, nos próximos dias 5 e 6, o Festival Louvor e Adoração.

O Festival de Música Clássica foi criado em 2013 pela atual gestão, e, nesta sétima edição, aconteceu durante toda esta semana reunindo artistas em recitais, sonatas, concertos e masterclasses gratuitos, que deixaram um legado de conhecimento e aprendizado para os artistas paraibanos.

“A sétima edição foi um grande sucesso e encerramos com a nossa orquestra sinfônica e Leila Pinheiro fazendo um belíssimo show que emocionou todos nós. Se Deus quiser no ano que vem a gente estará com a oitava edição, se superando cada vez mais e trazendo o melhor da música clássica para João Pessoa. Temos ainda um calendário de eventos culturais até o final do ano e a cidade está em efervescência, fortalecendo a economia e o turismo e, sem dúvidas, este tipo de evento contribui, fazendo a diferença para que João Pessoa seja eleita o melhor destino turístico”, afirmou o prefeito Luciano Cartaxo.

Leila Pinheiro apresentou um repertório com grandes clássicos da Bossa Nova como Samba do Avião e Chega de Saudade, mas também teve espaço para seus sucessos e da Música Popular Brasileira (MPB) como Brincar de Viver, Começo, Meio e Fim, Pavão Misterioso e Verde.

“Queria agradecer pela oportunidade de regressar a João Pessoa e também ao prefeito Luciano Cartaxo pelo convite e beleza deste festival”, disse a cantora.

A abertura, realizada na Igreja São Francisco, já deu o tom do que seriam estes dias de festival. Com o Quarteto Jobim e a Orquestra Sinfônica Municipal de João Pessoa, grandes clássicos da Bossa Nova emocionaram o público que lotou o adro da Igreja.

E durante os sete dias de evento, foram realizados 22 concertos e mais de 30 atrações musicais no Centro Cultural São Francisco, Igreja São Bento, Igreja Nossa Senhora do Carmo, Primeira Igreja Batista, Hotel Globo, Casa da Pólvora e Parque da Lagoa. Além do Brasil, estiveram presentes, músicos da Lituânia, Alemanha, França, Rússia, Argentina, Bulgária, Bielorrúsia, Espanha, Inglaterra e Holanda.