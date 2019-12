Ladrões arrombam escritório no Centro de Campina Grande e fazem ‘limpeza’

Um escritório localizado no Centro de Campina Grande, município do Agreste paraibano, foi alvo de criminosos durante o final de semana. Do local, foram levados diversos objetos, desde cadeiras, impressoras, sofá e frigobar, até computadores e lâmpadas.

De acordo com informações, o dono do estabelecimento, um produtor rural, viajou na última sexta-feira (6) e, ao voltar, se deparou com o local sem os objetos. Nessa segunda-feira, 9, ele registrou a ocorrência.