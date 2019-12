Juiz permite Ricardo Coutinho ficar com irmão na mesma cela

O juiz Adilson Fabrício, da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Paraíba, decidiu pela manutenção da prisão preventiva do ex-governador Ricardo Coutinho, preso pela Polícia Federal durante a sétima fase da Operação Calvário, sob acusação de participar de uma organização criminosa que desviou recursos públicos do Estado.

O ex-gestor foi levado para a Penitenciária Média Hitler Cantalice, em Mangabeira, onde estão também os demais custodiados presos pela Polícia Federal. Durante a audiência, a defesa de Ricardo Coutinho esperava que a prisão fosse revogada.

Todas as solicitações foram indeferidas pelo juiz, entre elas, a solicitação de que fosse substituída a preventiva por medidas cautelares ou prisão domiciliar por conta do perfil de bom comportamento e a falta de antecedentes criminais, mas o juiz explicou que não seria possível.

O juiz Adilson Fabrício disse ainda que iria ser coerente com as suas decisões para depois não dizerem que o Judiciário teria dado tratamento diferenciado.

“Não é o caso. Ele como ex-governador tem o direito a prisão especial porque é portador de curso superior. Como na Paraíba não existe prisão especial como determina a lei, ele vai ficar no presídio em sala separada. Deixá-lo isolado em uma cela também acho que não seja o caso porque pode, inclusive, afetar psicologicamente o custodiado, o que não é interesse nosso”, explicou.

Conforme ainda o juiz, Ricardo Coutinho vai poder ficar junto com o irmão, em cela coletiva, porém com a advertência de ficar afastado dos demais custodiados, a exemplo de Waldson de Souza e Gilberto Carneiro, ex-auxiliares do governo de Ricardo Coutinho.

Contudo, o juiz explicou que a decisão dele poderia ser revista em instância superior e somente um novo pedido de reconsideração poderá reverter o que foi já determinado.

“Fiquem à vontade para entrarem com o pedido de reconsideração, mas a minha decisão no momento é que ele seja recolhido na ala especial da Penitenciária Média”, concluiu.

Ouça a decisão do juiz na íntegra: