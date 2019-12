Juiz destaca importância de denúncia no combate da violência contra a mulher

O juiz responsável pela Vara de Violência contra a Mulher em Campina Grande, Antônio Gonçalves, comentou sobre o aumento no número de casos de violência contra a mulher na Paraíba e citou que a Justiça está aprimorando os contatos para que a Patrulha Maria da Penha chegue até Campina Grande.

Ele citou que até fevereiro a Patrulha será instalada para atender Campina Grande e região.

Antônio declarou, em entrevista à Rádio Caturité FM, que as ações contra a violência doméstica vão continuar com afinco em 2020 para fazer com que os números desses casos sejam reduzidos.

O magistrado citou ainda que “a melhor forma de combater os ciclos de violência é a denúncia” e disse que em briga de marido e mulher se mete sim a colher.

– É lamentável que no momento em que deveríamos celebrar a vida daqueles que nos deu a salvação, a gente se depare com mais casos de feminicídio e violência doméstica. Só se evita chegar a uma situação de lesão corporal grave ou um feminicídio se as forças policiais tiverem condições de alcançar esse caso e interromper esse ciclo de violência. É preciso que se denuncie e perca o medo – colocou.