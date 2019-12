Jornal destaca a ação do ex-procurador geral do Estado da Paraíba

O ex-procurador geral do Estado, Gilberto Carneiro da Gama, apontado pelo Ministério Público como um dos principais arrecadadores de propinas na gestão do ex-governador Ricardo Coutinho (PSB), foi objeto de recente reportagem do jornal O Estado de São Paulo.

Conforme a publicação, ele não só recebeu mesadas que somaram R$ 1,2 milhão, mas também teve viagens à Bahia e ao Rio de Janeiro pagas pelo operador da Cruz Vermelha do Brasil no Rio Grande do Sul, Daniel Gomes.

Em delação premiada – realçou a publicação -, Daniel Gomes não só prestou informações sobre propinas que teriam sido entregues a Carneiro, mas relatou também ter bancado ao ex-PGE fretamentos de aviões particulares, despesas no carnaval carioca e ingressos de show.

“Sua teórica conduta se protraiu (propagou) no tempo, denotando possuir uma habitualidade e ânsia por vantagens (sem causa legítima aparente) que somente restou freada pela intervenção dos órgãos de persecução”, assinalou o desembargador Ricardo Vital de Almeida, do Tribunal de Justiça.

No pedido que levou ao desencadeamento da fase ‘Juízo Final’ da Operação Calvário, o Ministério Público aponta que Gilberto Carneiro era homem de confiança de Ricardo e teve ‘participação decisiva para manter a cúpula da organização criminosa no executivo estadual, atuando como agente de interlocução em diferentes poderes e órgão sobretudo de fiscalização’.

Segue o jornal. As relações pessoais de Gilberto Carneiro e Daniel Gomes se intensificaram no carnaval carioca de 2014, quando o delator arcou – fazendo uso de recursos do ‘caixa da propina’ -, com despesas de hotéis, passeios de luxo e deslocamentos do ex-PGE e de sua mulher.

A Promotoria aponta que Carneiro exigia de Daniel Gomes contrapartidas financeiras periódicas.

Os pagamentos de propina teriam começado em novembro de 2014, com valor mensal de R$ 15 mil, como indicado em uma planilha chamada ‘Gilberto Trauma’ apresentada por Daniel em delação.

O valor depois teria aumentado, a pedido de Carneiro, para R$ 40 mil.

Segundo as investigações, até 2018, a propina paga em espécie ao ex-PGE totalizou R$ 1,245 milhão.

O Ministério Público revela ainda que Carneiro teria recebido valores que variavam de R$ 100 mil a R$ 150 mil por determinação de Livânia Farias, ex-secretária da Administração do Estado e que também foi procuradora-geral do Estado.

Em contrapartida aos pagamentos, Daniel teria contado com a ajuda de Carneiro para promover acomodações em postos de trabalho, a pedido de membros de diferentes poderes e órgãos.

Segundo o Ministério Público, o ex-procurador-geral atuou na contratação de escritório de advocacia que praticava ‘litigância simulada’, ‘utilizando ações judiciais para fazer pressão em face de eventuais denunciantes’.

*com informações do estadao