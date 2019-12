“João vai fazer a Paraíba esquecer Ricardo Coutinho”, diz líder do governo

Em meio a mais um episódio político, o líder do governo na Assembleia Legislativa da Paraíba, Ricardo Barbosa, afirmou nesta terça-feira (3) que o governador João Azevêdo “vai fazer a Paraíba esquecer Ricardo Coutinho em pouco tempo”.

“[No período eleitoral] Ricardo dizia que João era mais preparado do que ele, era melhor do que ele. Disse isso em todos os municípios que foi. Não disse isso uma só vez não, ele disse isso em todos os municípios… em Mamanguape, Juripiranga, Solânea, Patos, Sousa”, lembrou o deputado.

Para Barbosa, “João não é melhor não, João é muito melhor do que Ricardo”.

“João é humilde, João é sereno, João é decente, João é honrado, João é honesto. João tem todos os predicativos de um homem público que vai fazer a Paraíba esquecer Ricardo Coutinho em pouco tempo”, externou.

O trabalho do atual governador, segundo o deputado, foi fundamental para o êxito da gestão Ricardo Coutinho.

Segundo ele, duas pessoas foram simbólicas para a materialidade de tantas obras no então governo: “João Azevêdo e Ricardo Barbosa”.

João Azevêdo foi secretário do Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Ciência e Tecnologia – que após a fusão com Secretaria de Infraestrutura, passou a ser denominada de Secretaria de Infraestrutura, Recursos Hídricos, Meio Ambiente e Ciência e Tecnologia – na gestão do ex-governador Ricardo Coutinho.