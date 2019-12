João Pessoa sedia novamente a ‘Feira Rosas do Deserto’ 

Com a chegada do ano novo, muitas pessoas pensam em renovar a decoração da casa e nada melhor que a utilização de rosas para criar um ambiente aconchegante.

Desde essa quinta-feira (12), a Feira Rosas do Deserto voltou a João Pessoa com diversas opções de rosas, adubos e substratos, no pátio externo do Shopping Tambiá, seguindo até o domingo (15).

Durante a feira, serão vendidas unidades a partir de R$ 10, de variadas cores e tamanhos. Além disso, no sábado, dia 14, às 15h será realizada uma oficina de cultivo para os que desejem aprender mais sobre a espécie.

Embora a entrada na feira seja gratuita, a oficina contará com uma inscrição solidária – a entrada se dará mediante a doação de produtos de higiene para a Pestalozzi.

A flor, típica das áreas desérticas da África e da Península Arábica, é uma planta de sol. Podendo chegar a quatro metros de altura e um metro e meio de largura, a espécie se adapta bem aos países tropicais, pois possui um caule mais grosso na base para suportar o vento e reservar a água.

Pestalozzi – A Pestalozzi é uma instituição que atende crianças, adolescentes e adultos, de João Pessoa e cidades próximas, com deficiência intelectual, física, múltiplas, autismo e diversas síndromes.