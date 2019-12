João Pessoa atinge marca de 6,4 mil pontos de iluminação com tecnologia LED

João Pessoa já conta com 6.455 mil pontos de iluminação pública em LED. As intervenções, com investimento de R$ 8,4 milhões, mudaram a realidade dos bairros pessoenses, garantindo ruas e avenidas muito mais iluminadas e, consequentemente, mais seguras para a população.

A nova tecnologia está presente hoje em torno de 400 ruas e avenidas dos mais diversos bairros, a exemplo do Alto do Mateus, que se tornou o primeiro bairro da Capital 100% contemplado com iluminação LED. Nas 130 vias do bairro estão instalados 1.105 pontos de iluminação.

Além do Alto do Mateus, mais dois bairros também contam com iluminação 100% LED. Cidade Verde/Mumbaba, com 756 pontos instalados nas 81 vias e avenidas, e o Bairro das Indústrias, com 709 pontos de iluminação nas suas 89 vias.

“Estamos mudando o padrão de iluminação pública de João Pessoa com a instalação de pontos com tecnologia LED, proporcionando melhoria na segurança de toda população”, disse a secretária de Infraestrutura, Sachenka Bandeira da Hora.

Criado para modernizar o parque de iluminação pública da cidade, o programa LED nas Ruas foi iniciado pela Prefeitura Municipal de João Pessoa em 2014, na comunidade do Timbó, como projeto piloto.

O programa garante iluminação mais eficiente. Além de consumir menos e iluminar mais, a lâmpada LED não contém mercúrio, não emite calor e nem raios ultravioleta e são mais duráveis.

Expansão- Para 2020, a previsão é que até maio o trabalho de substituição das lâmpadas de vapor de sódio de alta pressão por luminárias de LED seja intensificado e mais 6,4 mil pontos de iluminação sejam implantados na cidade.

A nova tecnologia, cujas intervenções são realizadas pela Secretaria de Infraestrutura de João Pessoa, por meio da Divisão de Iluminação Pública (DiluP), está presente hoje em 70 ruas do Centro Histórico da Capital paraibana e ruas de Manaíra, Cabo Branco, Bessa, Quadramares, Bancários, Mangabeira, Alto do Mateus, Mumbaba, Bairro das Indústrias e no Centro de João Pessoa, entre outros.

As luminárias em LED, que substituíram as lâmpadas de Vapor Metálico e Vapor de Sódio, foram implantadas nas faixas de areia das praias de Tambaú e Cabo Branco, Avenida Tamandaré (Tambaú), Avenida Cabo Branco (Cabo Branco), Avenida João Maurício (Manaíra), Avenida Rui Carneiro, Avenida Epitácio Pessoa, Avenida Arthur Monteiro de Paiva (Bessa), Avenida Industrial João Crisóstomo (Altiplano), Avenida Governador Antônio Mariz, que faz a ligação de Mangabeira com os bairros da orla, Avenida Sérgio Guerra (principal dos Bancários), Avenida Walfredo Macedo Brandão (Bancários) e Avenida João Rodrigues Alves (Bancários), além de várias outras ruas e avenidas.