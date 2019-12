João Azevedo se reúne com empresários de Campina Grande

O governador João Azevêdo se reuniu, nesta quarta-feira (4), em Campina Grande, com entidades empresariais da cidade, ocasião em que apresentou o projeto de Centro de Convenções da Rainha da Borborema e colocou o governo à disposição para discutir propostas para o projeto que irá injetar, inicialmente, R$ 100 milhões na economia do município e atrairá grandes eventos, impulsionando ainda mais o turismo na região.

Na oportunidade, o chefe do Executivo estadual destacou que o Centro de Convenções de Campina Grande terá uma localização privilegiada e será dotado de uma estrutura moderna. “O espaço terá tecnologia de ponta e está situado em um local estratégico da cidade”, pontuou.

O secretário da Infraestrutura, dos Recursos Hídricos e do Meio Ambiente, Deusdete Queiroga, afirmou que o equipamento será um diferencial para o setor produtivo da Rainha da Borborema e colocou a Pasta à disposição para receber as demandas das entidades empresariais.

“Os empresários dos setores hoteleiro e da gastronomia apresentaram um pleito para poderem participar desse processo, com sugestões acerca da elaboração do projeto do Centro de Convenções, e o governador aceitou de pronto o envio das propostas. Eu vou me reunir com a equipe da Suplan para que a gente possa, a partir dessa contribuição, incrementar, no que for possível, o projeto do Centro de Convenções que deverá ser iniciado no primeiro semestre do próximo ano”, explicou.

O empresário do ramo gastronômico, Divaildo Bartolomeu, enalteceu a iniciativa do governador João Azevêdo de abrir diálogo com o setor empresarial para discutir um projeto importante para a economia de Campina Grande.

“O Centro de Convenções vai trazer um novo momento para nossa cidade, vai aquecer a nossa economia e viabilizar eventos, por isso, esse encontro teve uma importância muito grande em virtude de tudo que foi exposto”, avaliou.

O empresário do setor hoteleiro, Manoel Mota, também fez uma avaliação positiva do encontro. “Tivemos uma reunião excelente, nós vamos elaborar um documento com a nossa avaliação sobre o Centro de Convenções, que é um importante empreendimento para Campina Grande, não só para a hotelaria, mas para vários segmentos da economia”, disse.

Nesta quarta-feira pela manhã, o governador João Azevêdo visitou o local onde será construído o Centro de Convenções da cidade. O projeto será dotado de eficiência energética e hídrica, contará com centro de eventos, foyer, salão de eventos, oficinas, administração geral de eventos, centro de feiras e exposições, área de negócios, auditório e área de estacionamento. A construção do empreendimento será iniciada no próximo ano e deverá empregar, direta e indiretamente, cerca de 800 pessoas.

O encontro contou com a presença da vice-governadora Lígia Feliciano, do presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino, e de auxiliares do Governo da Paraíba.