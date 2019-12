João Azevêdo entrega escola e autoriza pavimentação da PB-100, em Queimadas

O governador João Azevêdo entregou, nesta quarta-feira (4), em Queimadas, o novo prédio da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Francisco Ernesto do Rego, ocasião em que também fez a entrega da reforma de blocos existentes de salas de aula. Com investimentos de aproximadamente R$ 5,3 milhões, a unidade de ensino tem capacidade de atender, a partir de agora, 2.760 estudantes.

Na oportunidade, o gestor também assinou as ordens de licitação para a reforma do ginásio da Escola Francisco Ernesto do Rego e para pavimentação asfáltica da PB-100, no trecho que liga Queimadas a Fagundes, com uma extensão de 16,8 km, contemplando uma população de 400 mil habitantes da região. A obra terá um investimento de mais de R$ 19 milhões, com recursos do tesouro estadual.

Em seu pronunciamento, o chefe do Executivo estadual ressaltou a satisfação de entregar mais uma escola com todas as condições estruturais aos paraibanos.

“Educação é a melhor forma de desenvolver um povo e se caracteriza como uma política que permite ao jovem sonhar e alcançar seus objetivos, por isso, dos R$ 84 milhões pagos pela Suplan em obras, R$ 53,5 milhões foram destinados à educação, o que demonstra a nossa prioridade com a área”, frisou.

Ele também destacou a importância da obra de pavimentação asfáltica para a mobilidade e o desenvolvimento econômico da região. “A estrada funcionará como um contorno rodoviário para Campina Grande, o que é fundamental para o desenvolvimento das cidades e beneficiará oito distritos e comunidades rurais que terão oportunidade de escoar sua produção pelo local”, explicou.

O secretário de Educação, Ciência e Tecnologia, Claúdio Furtado, evidenciou a importância das obras para a melhoria do ensino na região.

“É um grande prazer participar da entrega da reconstrução do Ernestão e comemorar a autorização para a reforma do ginásio da escola que oferece todas as condições para um ensino de qualidade, com aulas de robótica, permitindo que os estudantes tenham mais chances de participar de programas como o Gira Mundo; isso mostra que a educação é uma prioridade do governo e uma mola propulsora para o desenvolvimento”, comentou.

A superintendente da Suplan, Simone Guimarães, destacou a qualidade da obra entregue hoje. “Essa é uma das maiores escolas construídas pelo estado, são 23 salas de aula com um novo padrão, tivemos um cuidado com toda a construção de maneira geral, com os materiais empregados e as cores utilizadas para que os estudantes tenham um ambiente harmonioso”, declarou.

O presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino, agradeceu ao governador João Azevêdo pelos investimentos realizados no Estado. “É uma alegria dividir esse momento especial com os moradores de Queimadas e Fagundes. O governo constrói uma Paraíba melhor e mais justa para todos nós e tem mantido serviços em dia, calendário de investimentos ativo, o que atesta o compromisso com a população”, sustentou.

“Esse é um momento histórico para a nossa cidade. Só temos a agradecer ao governador por essa obra importante para o município de Queimadas e agradecemos pela escola, ginásio e acesso asfáltico, o que só engrandece a nossa região”, disse o deputado estadual Doda de Tião.

O prefeito de Queimadas, José Carlos de Sousa (Carlinhos de Tião), parabenizou o investimento da gestão estadual. “Essa escola tem uma história no nosso município, muitas pessoas já passaram por aqui e essa nova estrutura é fundamental para a educação e para a nossa população”, avaliou.

A gestora da unidade de ensino, Maria Emília Nóbrega, afirmou que o Governo do Estado realizou um sonho antigo da população de Queimadas. “Essa escola foi fundada em 1975 e passou por uma pequena reforma na década de 80 e, hoje, ela passou por uma grande transformação na estrutura que vai trazer grandes benefícios para a nossa sociedade, sobretudo, para a classe estudantil, que tem agora laboratórios equipados, permitindo um trabalho muito mais qualificado”, pontuou.

Na unidade de ensino foram construídas 12 salas de aula, quatro laboratórios (Artes, Ciências Naturais, Matemática/Robótica e Informática), biblioteca, sala de vídeo, espaço recreativo/refeitório, baterias de banheiros, estacionamento, guarita, despensa, higienização de louça/panelão e cocção, área de serviço, setor administrativo: diretoria, secretaria, arquivo, sala dos professores, copa e sala do coordenador pedagógico. Além disso, foram reformadas 11 salas de aula e a circulação.

A aluna Aliane Maria Veloso aprovou as novas instalações. “Tudo era quebrado no prédio antigo e agora temos uma escola de verdade, com tudo novo e, além disso, temos os laboratórios que são uma novidade para nós”, disse.

O mesmo sentimento foi compartilhado pela estudante Suênia Cordeiro. “O prédio ficou muito bonito, agora temos mais condições de estudar, o nosso aprendizado vai melhorar e estou muito feliz de poder vivenciar esse momento”, comentou.

PB 100 – A pavimentação prevê serviços de terraplenagem em cortes e aterros, pavimentação asfáltica em Tratamento Superficial Duplo – TSD, bueiros, drenagem profunda e superficial, cercas, gramagem, sinalização horizontal e vertical.

“Esse trecho liga duas BRs, terá uma extensão de aproximadamente 17 km e é mais uma obra importante dentro do mapa rodoviário do estado que foi dada a ordem de licitação”, disse o superintendente do Departamento de Estradas de Rodagem da Paraíba (DER-PB), Carlos Pereira.

Ginásio – No local serão investidos cerca de R$ 246,5 mil e será equipado com arquibancada e vestiários. Nas obras serão executados os serviços de demolições, revestimento, pavimentação, coberta, esquadria, instalações hidrossanitária, instalação elétrica e pintura.

A solenidade foi prestigiada pela vice-governadora Lígia Feliciano, deputados estaduais, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e auxiliares do Governo da Paraíba.