João Azevêdo entrega abastecimento d’água de agrovila no Brejo paraibano

O governador João Azevêdo entregou, nesta sexta-feira (13), o sistema de abastecimento d’água da agrovila Tainha, no município de Araçagi, Brejo paraibano. As obras receberam investimentos superiores a R$ 662 mil, oriundos do tesouro estadual e da Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa).

Na ocasião, o chefe do Executivo estadual ressaltou a satisfação de cumprir mais um compromisso com a população. “Nós queremos fazer cada vez mais obras e ações na direção daquilo que a população espera e estou feliz por estar na agrovila Tainha e entregar uma obra de abastecimento de água realizada pela Cagepa, uma empresa pública e que faz um grande trabalho. A Paraíba continuará avançando com os investimentos promovidos pelo Governo do Estado”, assegurou.

O presidente da Cagepa, Marcus Vinícius Neves, destacou o compromisso da Companhia de trabalhar para garantir a segurança hídrica do estado.

“Eu me sinto honrado de presenciar esse momento porque esse é o papel da Cagepa, uma empresa pública que dá lucro e retorno ao povo paraibano, se consolidando como um instrumento de desenvolvimento. Eu desejo que toda a comunidade seja feliz e faça o uso racional da água”, declarou.

O prefeito de Araçagi, Murílio Nunes, enalteceu a atenção do governador João Azevêdo aos pleitos do município. “À época em que ainda era secretário, o governador, com sua competência e cordialidade, já buscou viabilizar esse projeto e tenho muito orgulho de olhar para a cidade e ver as melhorias promovidas pela gestão estadual como ônibus escolar, escola e água que representa vida”, disse.

O sistema de abastecimento d’água consiste em reservatório elevado com volume de 100 metros cúbicos; 1.320 metros de redes de distribuição e 221 ligações domiciliares.

O comerciante Tertuliano Ribeiro comemorou o abastecimento d’água na comunidade. “Mudou para melhor. Antigamente, a água era suja, a dificuldade era grande até para lavar louças e a gente tinha que pegar água no açude e, agora, é só ligar a torneira”, comentou.

O auxiliar de serviços gerais Cesário Otacílio também falou das melhorias promovidas pela obra do Governo do Estado. “O abastecimento era muito precário e melhorou 100%; isso reflete na nossa qualidade de vida porque várias pessoas reclamavam de problemas de saúde pela falta de qualidade da água”, disse.

