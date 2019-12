Ivan Burity ´abriu o jogo´ e contou sobre propinas ao MPPB

O jornal O Estado de São Paulo noticiou que, conforme o delator Ivan Burity (ex-secretário executivo de Turismo), o ex-procurador-geral do Estado Gilberto Carneiro e Edvaldo Rosas o contataram para dizer que ‘parte do valor arrecadado deveria ser revertida em benefício deles, sob o argumento da necessidade de atendimento de ‘demandas do PSB’ e ‘demandas jurídicas especiais’.

Caso não fossem atendidos, afirmavam que pediriam a intercessão do então governador.

Burity relatou que estranhou o pedido, uma vez que as ordens de Ricardo Coutinho eram de que as propinas fossem entregues diretamente a Livânia Farias (ex-secretária de Administração, que também foi procuradora-geral do Estado, entre janeiro e junho de 2011).

Ainda conforme a publicação, Livânia tinha a missão de arrecadar propinas para Coutinho. Em sua falta, quem fazia o serviço era o irmão do então governador, Coriolano Coutinho, o ‘Cori’.

Na delação, Ivan declarou que o pedido de Gilberto e Rosas foi atendido “até porque, como as propinas pagas pelos fornecedores da educação possuíam margens variadas, a operação proposta poderia ser implementada sem causar prejuízos à empresa criminosa ou dificultar o relacionamento de seus integrantes.”

Como as margens de propina variavam, era possível ao grupo – Ivan Burity, Gilberto Carneiro e Edvaldo Rosas – ficar com parte dos valores.

Ivan Burity contou ao MPPB que as propinas eram inicialmente pagas em João Pessoa. Contudo, quando os valores engordaram, o dinheiro passou a ser entregue em Curitiba (PR) e no Rio de Janeiro, no hall do hotel Asthoria, em Copacabana (RJ).

*com informações do Estadao