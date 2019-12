Irmãos são presos após tentarem arremessar drogas e celulares em presídio de CG

Na noite dessa segunda-feira, 16, dois irmãos foram presos ao tentarem arremessar drogas e celulares para dentro do presídio Serrotão, no município de Campina Grande.

Segundo o Boletim de Ocorrência registrado na Central de Polícia Civil, os policiais também apreenderam com eles vários carregadores de celulares, fones de ouvido e outros objetos que estavam em uma bolsa.

Ao checar o local, a Polícia encontrou os irmãos, de 19 e 23 anos, com dois pacotes de maconha, nove pacotes contendo fermento, 10 carregadores de celular, 10 fones de ouvido e oito celulares.

Os jovens informaram aos policiais que pegaram a droga e o restante do material em uma casa no bairro do Jeremias e que receberiam R$ 500 em troca.

Os objetos e os irmãos foram encaminhados à Central de Polícia Civil de Campina Grande, onde permanecem à disposição da Justiça.