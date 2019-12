Irmão de Ricardo Coutinho recorre a filhos de ministro do STJ para sair da cadeia

Preso pela Operação Calvário, Coriolano Coutinho, irmão do ex-governador Ricardo Coutinho, recorreu aos filhos do presidente do Superior Tribunal de Justiça, João Otávio de Noronha, para tentar sair da cadeia, informou o site O Antagonista.

Os advogados Otávio Henrique Menezes de Noronha e Anna Carolina Menezes de Noronha Borelli integram o pedido de habeas corpus que foi protocolado no STJ por Ademar Rigueira.

O habeas corpus de Coriolano foi distribuído para o gabinete da ministra Laurita Vaz.