Inscrições para curso profissionalizante gratuito terminam nesta terça em Campina

Um curso técnico profissionalizante de Informática está sendo ofertado gratuitamente pela Escola Virgem de Lourdes, em Campina Grande, para estudantes do Ensino Médio da rede pública de ensino.

O coordenador executivo do curso profissionalizante em Tecnologias da Informação da Escola Virgem de Lourdes, Fernando Roma, afirmou que o curso é destinado a estudantes de baixa renda, oriundos de escola pública que estejam cursando o Ensino Médio e tenham até 22 anos.

Fernando declarou, em entrevista à Rádio Caturité FM, que o estudante interessado deve fazer a inscrição até esta terça-feira, 17, através do site www.evl.com.br, preencher os dados e levar os documentos até a Escola Virgem de Lourdes para efetivar a matrícula. Ele destacou que a prova será realizada na quarta-feira, 18, às 19h30 e o resultado sairá na sexta-feira, 20.

– Para se inscrever o aluno precisa estar matriculado no Ensino Médio em uma escola pública ou que já tenha terminado, mas que tenha até 22 anos. Ele vai precisar fazer a inscrição no site com os dados dele, da mãe, do pai e um comprovante de residência – disse.

Após a aprovação, os alunos passarão por uma entrevista com a assistência social dos dias 3 a 7 de fevereiro, e as aulas estão previstas para início no mês de março de 2020.