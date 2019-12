Início do ano letivo 2020 da rede estadual está ameaçado, diz Sintep

O coordenador do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação do Estado da Paraíba (Sintep), Antônio Arruda, comentou em entrevista na Rádio Campina FM, a respeito das reivindicações dos professores da rede estadual de ensino ao governo do Estado.

De acordo com ele, as reclamações dizem respeito, principalmente, ao Plano de Cargo Carreira e Remuneração do magistério, escolas de tempo integral, que segundo ele tem desrespeitado o regime trabalhista dos profissionais, além de algumas escolas regionais que ainda não tem direção.

Arruda ressaltou que tinha conseguido marcar uma audiência com o novo secretário, Cláudio Furtado, e este tinha dito que conseguiria uma audiência com o governador João Azevêdo, mas nada foi cumprido.

– Tivemos um encontro com o novo secretário e tratamos de vários assuntos. Ele disse que, como estava há um mês à frente da Secretaria de Educação, iria se inteirar mais dos assuntos e marcou uma audiência para o dia 02 de dezembro, só que com um mês antes ele desmarcou e não marcou mais. O governador passa o ano todinho e não dialoga com os servidores. Isso é uma vergonha para um homem que em momento de campanha dizia que a educação era prioridade – reclamou.

O coordenador ainda ressaltou que os profissionais da educação estão muito insatisfeitos com a falta de diálogo com o Governo estadual.

– Se não tiver uma solução para essas situações graves, podemos ter um ano letivo 2020 ameaçado porque era isso que o pessoal estava dizendo para a gente, e todo dia aqui no Sindicato, os trabalhadores ligam pedindo clemência para que interceder por essa situação. Se não houver nada de positivo e resolver a situação, o ano letivo corre risco de não ser iniciado – disse.