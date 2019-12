IFPB divulga resultados de duas etapas de concurso para cargo de professor

Da Redação com Ascom. Publicado em 25 de dezembro de 2019 às 7:54.

Foi divulgado nesta terça-feira (24) o resultado definitivo da Prova de Desempenho do concurso público para o cargo de Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT) do Instituto Federal da Paraíba.

O Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional disponibilizou o resultado da Prova de Desempenho de duas formas: Confira

Veja aqui o resultado definitivo da etapa da reaplicação.

Confira aqui o resultado definitivo da Prova de Desempenho- consolidado.

O IDECAN também divulgou nesta véspera de natal o resultado definitivo da Prova de Títulos. É possível conferir aqui o resultado da etapa da reaplicação, ou neste link o resultado retificado e consolidado com o resultado da reaplicação.