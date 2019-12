Ibge: Vendas do comércio da Paraíba tem 2ª maior alta do País

As vendas do comércio paraibano registraram o segundo maior crescimento do País no mês de outubro. Segundo dados da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), divulgados nesta quarta-feira (11) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), as vendas apresentaram alta na passagem de setembro para outubro de 1,9% nas lojas do Estado, ficando atrás apenas do Estado do Amapá (2,4%), enquanto o País registrou estabilidade uma leve alta de 0,1% nas vendas.

No volume de vendas de outubro sobre o mesmo mês do ano passado, a Paraíba voltou a ser destaque no cenário regional, ao liderar a alta entre os nove Estados do Nordeste com crescimento de 7,2%, bem à frente dos Estados do Rio Grande do Norte (3,9%) e da Bahia (3,3%), que ficaram em segundo e terceiro lugares. O País registrou média semelhante a esses dois Estados com alta de 4,2%.

Já no comércio ampliado da Paraíba, que analisa os segmentos de veículos, peças e materiais de construção, as vendas da Paraíba também expandiram (3,5%) de outubro sobre o mesmo mês do ano passado, enquanto de setembro para outubro deste ano houve um crescimento de 0,8%, que foi também a mesma taxa (0,8%).

Segundo o IBGE, as vendas cresceram em 18 das 27 unidades da federação em outubro, com destaque para Amapá (2,4%), Paraíba (1,9%) e Piauí (1,7%). Já a maior queda foi registrada em Minas Gerais (-5,2%).

Segundo a gerente da pesquisa, Isabella Nunes, o varejo está encerrando 2019 melhor do que iniciou. “Isso por conta do quadro conjuntural mais favorável ao consumo, com uma melhora no mercado de trabalho, apesar de predominar a informalidade, e na massa de rendimentos.

A liberação do FGTS e a inflação controlada também impulsionaram as vendas. Além disso, houve um aumento na concessão de crédito para pessoa física, o que estimula a aquisição de bens duráveis”, avaliou.