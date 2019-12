HUAC faz balanço inicial do dia D da campanha Dezembro Vermelho

O médico infectologista do Hospital Universitário Alcides Carneiro, Jaime Araújo, comentou, em entrevista à rádio Correio FM, um balanço inicial do dia D da campanha Dezembro Vermelho, em alusão à luta contra a Aids.

De acordo com ele, no dia D da campanha, foram realizados 159 testes rápidos e um deles, inclusive, com o resultado positivo. “Um dos testes deu positivo, o paciente foi encaminhado para o ambulatório para consulta”, completou.

Segundo Jaime, a população pode e deve procurar o Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), que funciona no Centro de Saúde Francisco Pinto, localizado na rua Siqueira Campos, para realizar os testes rápidos.

“Porque é importante o diagnóstico precoce da infecção pelo HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis”, destacou.

Em sua fala, o médico afirmou também que em Campina Grande cerca de 190 novos casos foram notificados, e no Brasil, apesar de pontuar que ainda não se tem um número preciso, os novos casos somam cerca de 70 mil.

Por fim, Jaime explicou que há tratamento para a infecção, no entanto, destacou a importância da prevenção, principalmente com a utilização da camisinha.

“Acredita-se que no Brasil cerca de 135 mil pessoas ainda não sabem que têm a infecção pelo HIV”, finalizou.