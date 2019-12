Hospital Universitário em Campina Grande completa 69 anos

Da Redação com Ascom. Publicado em 10 de dezembro de 2019 às 9:01.

O Hospital Universitário Alcides Carneiro (HUAC), inaugurado em 1950, completa 69 anos nesta terça-feira (10). Inicialmente, ele possuía a finalidade de atender os funcionários públicos federais, vinculados ao Instituto de Previdência e Assistência aos Servidores do Estado (Ipase).

Posteriormente pertenceu ao Inamps, à UFPB, e, em 2002, o HUAC passou a integrar a Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), criada a partir do desmembramento da UFPB. Atualmente, é gerido pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), com a qual a UFCG assinou o contrato de adesão em dezembro de 2015.

“Essa data é motivo de comemoração pela sua importância para os usuários do sistema único de saúde e pelos resultados alcançados, particularmente nos últimos três anos, em adesão à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh). Desde então vem sendo implantado um novo modelo de gestão pautado na utilização racional e transparente de recursos públicos, além da padronização de procedimentos, informatização de processos, reformas na infraestrutura física e aquisição de modernos equipamentos de diagnóstico e tratamento. Definimos para nossa equipe de governança a missão de preparar o Hospital Universitário Alcides Carneiro para o futuro”, afirmou o superintendente do HUAC, Homero Rodrigues.

Com o objetivo de ser reconhecido como centro de excelência na assistência de saúde pública de alta e média complexidade e como modelo de ensino e pesquisa na área da saúde, o Hospital Universitário Alcides Carneiro tem se consolidado como referência no Estado da Paraíba. Além do destaque na atenção à saúde, é responsável pela formação de inúmeros profissionais da área de saúde e pelo fomento da pesquisa e da extensão.

“O HUAC é um dos equipamentos públicos mais importantes da Paraíba”, afirmou Homero Rodrigues. “Várias gerações de paraibanos foram beneficiadas pela assistência prestada pelo Hospital Universitário Alcides Carneiro. Várias gerações de profissionais receberam os primeiros ensinamentos da prática médica e da prática de enfermagem nas dependências de nosso hospital. O hospital universitário é uma unidade de ensino que recebe todos os anos alunos dos vários cursos de graduação da UFCG e da UEPB. Possui 7 programas de residências médicas e disponibiliza para a sociedade paraibana serviços de saúde de média e alta complexidade, com atendimento 100% pelo SUS”.

Possui um total 160 leitos e atende a mais de 40 especialidades médicas. Em 2019, já realizou mais de 120.000 consultas médicas; mais de 300.000 exames laboratoriais; mais de 15.000 exames de imagem; 3.000 cirurgias de alta e média complexidade e 4.700 internações. Além de ter inúmeras áreas com atendimento especializado de referência para o Estado.

Em 2018, foi considerado como a 4ª melhor unidade hospitalar da Rede Ebserh. A pesquisa foi realizada com os usuários da instituição e foram avaliados pontos como conforto no local da recepção; higiene, limpeza e organização do hospital; conforto nas instalações na área de atendimento médico; atendimento da recepção; atendimento da equipe de saúde; tempo de espera pelo atendimento ou internação; sensação em relação ao atendimento de uma forma geral; recomendação a familiares e amigos.

O HUAC tem como missão prestar assistência médico-hospitalar qualificada e humanizada aos usuários do SUS associada à formação de profissionais de saúde com excelência, fomentando a pesquisa e a extensão, através dos valores da ética, da responsabilidade, do compromisso, da transparência, do respeito, da integralidade e da credibilidade.

Põe em prática tais compromissos através da prestação de serviços de qualidade, de ações voltadas à população como os diversos mutirões realizados e da humanização nos seus atendimentos. Por tudo isso, só nos resta parabenizar o Hospital Universitário Alcides Carneiro por sua história.

“Eu só tenho a agradecer aos vários colaboradores que no passado dedicaram seu suor, suas lágrimas e suas vidas ao engrandecimento do nosso hospital, agradecer também aos nossos atuais colaboradores que continuam a fazer desse hospital uma referência de qualidade no serviço público para os paraibanos”, finalizou o superintendente.