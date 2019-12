Hospital de Trauma de Campina Grande recebe novo equipamento tecnológico

Foi inaugurado na manhã desta quarta-feira, 4, em Campina Grande, o Centro Integrado Multiusuário de Referência em Saúde da Paraíba, no Hospital de Emergência e Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes, que atuará no processamento de imagens e impressão 3D.

Em entrevista concedida à Rádio Caturité, durante o evento, o secretário estadual de Saúde, Geraldo Medeiros, falou sobre a importância do equipamento na garantia de tratamentos mais eficazes.

– É o primeiro Hospital de Trauma do Brasil que tem esse laboratório com processamento de imagens radiológicas, ultrassonografia, mamografia, ressonância magnéticas, tomografia computadorizada, raio X, e que através desse programa seja impressa uma imagem tridimensional. Cirurgias de três horas, agora serão feitas em 1h30 e com resultados bem mais satisfatórios – explicou.