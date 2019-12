Horários de Missas de Natal em várias igrejas de Campina Grande

Catedral – Centro

Dia 24/12 – às 19h30

Dia 25/12 – às 10h, 17h e 19h30

Igreja do Carmo – Centro

Dia 24/12 – às 19h30

Dia 25/12 – 09h

Conjunto Aluízio Campos

Dia 25/12 Às 17h

(na Quadra da Escola Lourdes Ramalho)

Seminário Diocesano – Bairro do Alto Branco

Dia 24/12 – às 19h30 na capela do Seminário

Dia 25/12 – às 17h na capela de São Sebastião e às 19h30 na capela do Seminário

Paróquia do Rosário – Bairro da Prata

Dias 24 e 25: às 17h30 – Capela do João Moura

Dias 24 e 25: às 19h30 Igreja Matriz do Rosário

Convento de São Francisco – Bairro da Conceição

Dia 24/12 – às 19h30 no Convento

Dia 25/12 – às 09h no Convento

Igreja de São José – Bairro do José Pinheiro

Dia 24 e 25 – às 19h00 na Igreja Matriz de São José

Paróquia Sagrado Coração de Jesus – Bairro do Catolé

Dia 24/12 – às 18h30 na Capela do São Vicente de Paulo / às 20h no Santuário do Sagrado Coração de Jesus

Dia 25/12 – às 17h30 na Capela do São Vicente de Paulo /às 19h30 no Santuário do Sagrado Coração de Jesus

Igreja de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Bairro de Bodocongó.

Dia 24 e 25 – às 19h30 no Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

Paróquia de Santa Rosa de Lima – Bairro Santa Rosa

Dia 24/12 – às 19h na Igreja Matriz

Dia 25/12 – Às 7h e às 19h30 na Igreja Matriz

Paróquia Nossa Senhora de Fátima – Bairro da Palmeira

Dia 24/12 – às 19h30 na Igreja Matriz de Fátima, Capela do Bonfim (Jenipapo), Capela de São Pedro (Cuités)

Dia 25/12 – às 17h na Igreja Matriz de Fátima / Às 19h Capela da Virgem dos Pobres (Araxá)

Paróquia São Cristóvão – Bairro do Centenário

Dia 24/12 às 19h30 na Igreja Matriz de São Cristóvão

Dia 25/12 às 11h00 e às 19h30 na Matriz