Homem preso por realizar vários assaltos usava nome falso, em João Pessoa

O homem preso pela Polícia Civil nessa quarta-feira (18), suspeito de praticar uma série de assaltos na zona sul de João Pessoa, se apresentou aos policiais com nome falso.

Alex Alves de Pinto, que sofreu um disparo de tiro ao tentar reagir à abordagem policial, na verdade, é identificado civilmente como Marcelo Diniz Freitas.

A informação foi repassada na tarde desta quinta-feira (19) pelo delegado Carlos Othon, de Crimes Contra Pessoa de João Pessoa (DCCPes/JP).

Ele lembra que o suspeito foi preso em flagrante delito, no momento em que, juntamente com uma mulher, dividia os objetos roubados das vítimas.

Ainda de acordo com o delegado, o suspeito é foragido do Manicômio Judicial de João Pessoa. “Nossas equipes ainda estão em diligências e foi descoberto que esse indivíduo é de extrema periculosidade, que foragiu do Manicômio Judicial da Capital há alguns dias atrás”, afirmou o delegado.

Em virtude do disparo que sofreu, o suspeito teve fratura de fêmur e está internado no Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, em João Pessoa. Ele está sob custódia policial.

“Ele apresenta características físicas, entre elas a tatuagem no peito, que possibilitaram a correta identificação. Após a real identificação, foi dado cumprimento ao mandado de prisão expedido pela Vara das Execuções Penais de João Pessoa”, declarou o delegado.

Cerca de 30 pessoas já foram à Delegacia de Crimes Contra Pessoa de João Pessoa para identificar os pertences roubados.