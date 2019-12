Homem morre e cinco pessoas ficam feridas em acidente na BR 361

Um homem morreu e outras cinco pessoas ficaram feridas durante um acidente de trânsito no Alto Sertão da Paraíba. Eles são pacientes que estavam viajando de Conceição para fazer tratamento em João Pessoa.

O acidente aconteceu no início da madrugada desta quinta-feira na BR 361. De acordo com a PRF, o carro que pertence a Secretaria de Saúde de Conceição, estava levando pacientes e quando retornava, o motorista do carro teria perdido o controle e capotado.

Com o impacto, Francisco Bahia Ferreira de Lima acabou morrendo no local. As outras cinco pessoas feridas foram levadas para hospital de Piancó e Patos.