Homem é preso acusado de aplicar golpes em taxistas e motoristas de aplicativo

Um homem foi preso acusado de aplicar golpes em motoristas por aplicativo, taxistas, mototaxistas e alternativos na Paraíba.

De acordo com as investigações, o acusado agia por telefone convencendo as vítimas a fazer supostas viagens para ele. O golpista pegava dinheiro da vítima prometendo que ela receberia o valor de uma suposta pessoa onde seria entregue um documento.

Quando as vítimas procuravam a tal pessoa não encontravam e então descria que tinha caído em um golpe.

O golpe vinha sendo praticando em várias cidades da Paraíba. Várias pessoas procuraram a Central de Polícia de Campina Grande para denunciar que foram vítimas do estelionatário.