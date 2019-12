Homem é morto a tiros e caso é tratado como latrocínio, em Campina Grande

Nesta sexta-feira, 6, um homem de 42 anos de idade, foi morto vítima de disparos de arma de fogo, em uma estrada no bairro do Mutirão, em Campina Grande, município do Agreste paraibano.

De acordo com informações policiais, o celular e a carteira da vítima foram roubados, no entanto, ainda não se sabe se o homem reagiu ao assalto.

Após perícia realizada no local, o corpo foi encaminhado para o Núcleo de Medicina e Odontologia Legal (Numol) de Campina Grande.