Homem é assassinado a tiros em Campina Grande nesta sexta-feira

De acordo com informações policiais, um homem foi assassinado a tiros na madrugada desta sexta-feira, 20, no Parque da Criança, localizado no Catolé, em Campina Grande, no Agreste paraibano.

Segundo o secretário de Esportes de Campina Grande, Teles Albuquerque, o corpo foi localizado assim que o Parque foi aberto, por volta de 4h, e, em seguida a polícia foi acionada.

Ainda segundo informações concedidas pela polícia, nem a vítima, nem o autor do crime foram identificados. No entanto, devido à tornozeleira eletrônica em sua perna, é entendível que se trata de uma pessoa que estava em regime semiaberto.

O corpo ainda está no local, onde deve aguardar a chegada do Instituto Médico Legal (IML).