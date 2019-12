Grupo ‘Os Fulano’ animam o Natal na Usina, em JP

Neste sábado, 21, a partir das 20h, o grupo de forró Os Fulano fará um show contagiante na Tenda da Música, um espaço especial dedicado à apresentação de artistas locais na Usina Energisa.

A atração faz parte da 6ª edição do “Natal na Usina”, programação gratuita que acontece durante o mês de dezembro na Usina Energisa, em João Pessoa.

Formado pelos músicos Lucas Dan (voz e violão), Betinho Lucena (voz, triângulo e efeitos), Jader Finamore (voz e cavaquinho) e Thiago Melo (voz e zabumba), o grupo Os Fulano tem um amor em comum pela cultura popular nordestina.

Juntos, eles fazem o autêntico “forróbodó” da Paraíba e prometem um show cheio de beleza e rico em alegria e poesia.

Em sua trajetória, a banda já tocou junto com artistas como Gennaro, Dejinha de Monteiro, Os Três do Nordeste e Jurandy da Feira.

Em 2014, Os Fulano ganhou o Festival Nordeste Sim Sinhô de Pé-de-Serra e o grupo passou a ser reconhecido pela crítica especializada como “a revelação do forró-pé-serra”.

Os Fulano vai engrossar ainda mais o caldo de apresentações da noite de sábado no “Natal na Usina”, que está repleto de shows de forró, cultura popular e atrações para toda a família.

Repertório do mestre Jackson do Pandeiro na Sala Vladimir Carvalho

O grupo Soh Jackson é especialista no repertório do mestre Jackson do Pandeiro. O grupo tem a proposta de difundir a obra do artista pelo Brasil e pelo mundo e atuar na valorização do forró.

Por isso, quem aprecia Jackson do Pandeiro e gosta de xaxado e baião não pode deixar de conferir o show da banda, que vai se apresentar também no sábado (21), a partir das 22h, na Sala Vladimir Carvalho.

Na apresentação, Ely Porto, Betinho Lucena, Lucas Carvalho e Lue Maia fazem uma viagem musical pela biografia de Jackson do Pandeiro e também comentam alguns causos da vida do Rei do Ritmo.

O repertório do show é construído passando por todas as fases da vida do artista, então pode se preparar para dançar neste fim de semana grandes sucessos como “Forró em Limoeiro”, “Sebastiana”, “A mulher do Aníbal”, “Vou gargalhar”, entre outros.

Mais forró com Meire Lima no Café da Usina

No pólo Café da Usina, também vai ter muito forró no sábado, 21, com a cantora Meire Lima.

A partir das 19h, Meire vai apresentar os sucessos do seu álbum de trabalho, intitulado “De avessos”, e animar a noite com músicas dançantes.

A artista, que é natural de Itabaiana-PB, iniciou sua carreira como cantora ainda criança. Sua influência musical vem de Luiz Gonzaga, Elba Ramalho e Jackson do Pandeiro.

Meire Lima, que também atua como professora de canto, fez contribuições em diversos projetos de cantores e poetas paraibanos conhecidos nacionalmente como Vital Farias, Bebé de Natércio e Milton Dornellas.

Desde 2006, a artista vem realizando diversos shows pelo Nordeste levando o que há de melhor da cultura popular da região.

Brincadeiras e oficina artística no Espaço Kids

E o público infantil também tem programação especial no “Natal na Usina” durante o final de semana.

Na Usina Energisa, as crianças contam com o Espaço Kids, local exclusivo para participar de brincadeiras e fazer oficinas artísticas gratuitas com grupos de animadores especialistas em alegria.

Neste sábado (21), a partir das 17h, a Cia Forrobodó de Teatro apresenta “Um Conto de Natal” para a garotada.

Além disso, haverá oficina artística de confecção de cartão de natal e muitas brincadeiras populares no Território do Brincar.

O “Natal na Usina” é realizado pela Energisa Paraíba, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, do Ministério da Cidadania.

A programação completa e mais informações sobre o evento estão disponíveis no hotsite https://natalnausina.com.br.