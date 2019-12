Grupo de Teatro da UFPB apresenta ‘Agreste Malva-Rosa’ na Casa da Pólvora em JP

O Grupo de Teatro da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) apresenta o espetáculo “Agreste Malva-Rosa” nesta terça-feira (17), às 19h30, dentro do projeto ‘Terças Culturais’, que acontece toda semana no Centro Cultural Parque Casa da Pólvora, no Centro Histórico.

Ainda nesta terça, haverá ainda uma competição de break. A iniciativa faz parte do programa AnimaCentro, promovido pela Prefeitura Municipal de João Pessoa (PMJP), por meio da sua Fundação Cultural (Funjope). A entrada e a classificação são livres.

O espetáculo é dirigido pelo ator, diretor e professor de teatro Everaldo Vasconcelos e dramaturgia de Newton Moreno. No elenco estão os atores: João Fernandes, Maria Bethânia, Railson Almeida e Fabíola Ataíde, que também dirige e faz a arte visual.

‘Agreste Malva-Rosa’ conta a história de um casal de lavradores que vive um amor impossível e incondicional, que resistiu à intolerância e o preconceito de uma comunidade. A montagem convida o espectador para analisar as relações complexas da humanidade, os comportamentos excessivamente conservadores e patriarcais de nossa sociedade.

O espetáculo é baseado em uma história verídica e considerado um manifesto poético, uma fábula sobre a ignorância, o preconceito e o amor incondicional. Agreste Malva-Rosa é fruto de uma disciplina de estágio supervisionado, ministrada pelo professor Everaldo Vasconcelos e apresentada pelos alunos do curso de bacharelado em Teatro da UFPB.

A cenografia, sonoplastia e iluminação são assinadas por Everaldo Vasconcelos, com figurino do grupo.

Breaking nordestino – Logo após, Rodrigo Almeida estará reunindo vários dançarinos de break, no anfiteatro da Casa da Pólvora, onde farão disputas individuais e serão avaliados por uma comissão julgadora que irá julgar a musicalidade, dificuldade, execução dos movimentos e os fundamentos básicos executados por cada dançarino.