Grupo de Lapinha se apresenta no Centro de Atendimento ao Turista

Da Redação com Secom/JP. Publicado em 1 de dezembro de 2019 às 8:59.

A Lapinha Jesus de Nazaré da 3ª Idade, do bairro de Mandacaru, conduzida por José Maciel de Sousa, ou Mestre Maciel, é a atração do Centro de Atendimento ao Turista (CAT), neste domingo (1º). O grupo se apresenta às 16h, no Largo da Gameleira, na Praia de Tambaú.

A atividade cultural desenvolvida na orla de João Pessoa é uma parceria da Secretaria de Turismo (Setur) e a Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope). Entre outros objetivos, visa transformar o Centro, num ponto de concentração de turistas durante sua breve passagem pela cidade.

A Lapinha é composta por trinta integrantes, entre eles a pastora Antônia Costa, de 86 anos. “Vamos levar muita alegria para os turistas e a população que for à praia”, diz o Mestre Maciel.

Ele diz que a lapinha Jesus de Nazaré foi criada em 1956. Inicialmente era formada por crianças e adolescentes, com o passar dos anos, transformou-se num grupo de terceira idade.

“São pessoas na idade de 56 a 86 anos de idade, que lutam para manter a tradição da dança popular. Nos apresentamos tanto no bairro de Mandacaru, como vários bairros da cidade, mostrando com alegria a cultura de nossa terra”, diz o mestre, com orgulho.

O Mestre Maciel conduz a Lapinha há 56 anos, numa dinâmica hereditária. “Antes era a minha mãe, hoje eu luto com garra pra manter essa tradição”, admite o Mestre, que também coordena outros grupos de cultura popular como Coco de Roda e uma Nau Catarineta.

Participação em evento internacional – Através da Funjop, ele diz que participou do 1º Encontro Sul Americano de Cultura Popular, em Brasília, cujo diploma ostenta com orgulho. “A nossa luta é não deixar a cultura popular morrer”, destaca o Mestre Maciel.