Gravação expõe ex-governador tratando de desvio de recursos públicos. Ouça o áudio

Uma gravação do empresário Daniel Gomes da Silva mostra Ricardo Coutinho (PSB), ex-governador da Paraíba, acertando possíveis valores de propina.

Daniel Gomes da Silva, operador da Cruz Vermelha do Brasil, é apontando como integrante do núcleo econômico da organização descoberta pela Operação Calvário.

No áudio, que se refere a uma situação ocorrida em novembro de 2017, o empresário e o ex-governador negociam percentuais e prazos para repasse da propina.

O caso teria ligação com um contrato que ainda seria fechado pelo governo com a Cruz Vermelha do Brasil, alvo da operação deflagrada em 2018.

Orientado a evitar a realização de pagamentos nos meses de novembro e dezembro, pela dificuldade da operação, Ricardo reage: “Não, ao contrário, é o melhor mês, porque é o que entra mais”.

A sétima fase da Operação Calvário, denominada Juízo Final, foi deflagrada na última terça-feira (17) e levou o ex-governador para a cadeia, bem como outros políticos paraibanos.

Ouça abaixo o diálogo: