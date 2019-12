Governo promove I Encontro Paraibano de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES)/Central de Transplante da Paraíba, promove, nesta segunda-feira (9), o I Encontro Paraibano de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplantes. O evento será realizado no Hospital Metropolitano Dom José Maria Pires, em Santa Rita, das 8h às 13h.

O objetivo do Governo do Estado é credenciar o Hospital Metropolitano para realizar transplante cardíaco adulto e pediátrico, transformando a unidade no quinto hospital do Brasil a realizar transplante cardiopediátrico.

De acordo com a programação do Encontro, serão debatidos os temas: Doação de órgãos na Paraíba: qual o atual panorama e as perspectivas para 2020?; Crescimento dos transplantes de órgãos nos estados brasileiros em 2019: o que mudou?

Acontecerá também uma reunião entre a Secretaria de Estado da Saúde, Central de Transplante e equipes de transplantes do Hospital Metropolitano, Nossa Senhora das Neves e Unimed.

“Atualmente, a Paraíba é o estado com o maior crescimento em doação de órgãos e realização de transplantes do país. Somente em 2019, foram realizados três transplantes de coração. Um número recorde, já que fazia 10 anos que não era feito este tipo de transplante”, comentou o secretário de Estado da Saúde, Geraldo Medeiros, adiantando que, por este motivo, a coordenadora Nacional de Transplantes, Daniela Salomão, participará do evento.