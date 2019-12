Governo finaliza ciclo de capacitações para profissionais da Assistência Social

Da Redação com Secom/PB. Publicado em 22 de dezembro de 2019 às 8:37.

Cinco cursos envolvendo profissionais dos 223 municípios do Estado e temas importantes para a oferta dos serviços socioassistenciais na Paraíba. O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano (Sedh), finalizou na última sexta-feira (20) o CapacitaPB+Suas, que em 2019 ofertou 2240 vagas para profissionais da Política de Assistência Social de toda Paraíba.

Lançado no dia 4 de novembro, o ciclo de capacitações reforçou o compromisso da gestão estadual em dar continuidade à implementação da política estadual de educação permanente no Suas por meio da oferta de cursos para seus trabalhadores, promovendo o aprimoramento da gestão do Sistema Único de Assistência Social e da oferta dos seus serviços.

Cerca de R$ 1 milhão foi necessário para a realização dos cursos. A secretária de Estado do Desenvolvimento Humano, Neide Nunes, enfatiza que todo o recurso necessário para execução não é considerado uma despesa, mas, sobretudo um investimento necessário.

“Sabemos que qualificar o trabalhador e trabalhadora do Suas é qualificar o provimento dos serviços e consequentemente proporcionar melhorias nas condições de vida das famílias usuárias desse sistema”, observou.

O CapacitaPB+Suas finalizou seu ciclo com avaliação positiva e participação efetiva de cerca de 90% dos inscritos. A metodologia aplicada, a estrutura física disponibilizada, o corpo de professores e a equipe de trabalho foram aspectos destacados pelos cursistas nas avaliações.

A diretora do Sistema Único de Assistência Social da Paraíba, Jaciana Magalhães, afirmou que o objetivo foi atingido.

“As avaliações foram positivas e a perspectiva é de que, mesmo diante de todos os desafios que esses profissionais encontram nos seus cotidianos de trabalho, eles desenvolverão com mais qualidade as suas funções, aprimorando a oferta dos serviços socioassistenciais em seus territórios de atuação”, comentou.

“O estado da Paraíba, ao finalizar este ciclo de capacitações mantendo a oferta de cursos anuais, cumpre o compromisso de garantir a educação permanente no estado como um dos eixos principais da Gestão do Trabalho e promove a valorização dos profissionais no âmbito do Suas”, completou a diretora.

O último curso do ano, encerrado nesta sexta-feira (20), foi de aprimoramento sobre a Organização, Oferta e Interfaces dos serviços da Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade.

O primeiro curso, oferecido no mês de novembro, abordou o Aprimoramento da Gestão do Suas: Vigilância Socioassistencial, Gestão do Trabalho e Gestão Financeira e Orçamentária, e foi destinado aos trabalhadores que exercem função de gestão da política social nos municípios.

O segundo curso, sobre Organização, Oferta e Interfaces dos Serviços, Programas e Benefícios da Proteção Social Básica, contemplou os técnicos de referência dos serviços da Proteção Social Básica, nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras).

Para os orientadores sociais do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) foi realizado o curso de Introdução sobre a organização, oferta e metodologia do SCFV. Também foi ofertado o curso sobre a Gestão do Cadastro Único e Programa Bolsa Família, para gestores desse programa.