Governo Estadual lança editais do Paraíbatec com mais de 500 vagas para professores

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia (SEECT)/ Gerência Executiva de Educação Profissional (GEEP), divulgou no Diário Oficial do Estado (DOE) desse sábado (30) três editais de seleção com 524 vagas em 70 cidades para professores bolsistas do Programa Paraíbatec.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas on-line pelo link: bit.ly/pbtec, a partir desta segunda-feira (2) até o dia 10 de dezembro.

O Processo de Seleção Pública Simplificada se dará por meio de análise curricular com data provável de divulgação preliminar no dia 19 de dezembro.

O resultado final da seleção será divulgado no dia 03 de janeiro de 2020 e publicado no Diário Oficial.

Poderão participar qualquer candidato com nível superior, podendo ser licenciatura, bacharelado ou tecnólogo.

Os profissionais selecionados serão remunerados na forma de concessão de bolsa-auxílio, cujos valores variam de acordo com a titulação.

A carga horária para o desenvolvimento das atividades exercidas pelos bolsistas será de no máximo 20 horas semanais.

O programa – O Paraíbatec foi estabelecido em regime de colaboração ao Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), com a finalidade de formar profissionais qualificados.

O programa traz uma oferta ampla de cursos na área de educação profissional e tecnológica, por meio da Rede Estadual de Ensino.

A proposta é propiciar a interação entre escola, comunidade, mercado e os arranjos produtivos locais, por meio de ações articuladas de educação profissional e tecnológica, incentivando o retorno de jovens e adultos ao sistema escolar e proporcionando a elevação da escolaridade, a construção de novos itinerários formativos e a melhoria da qualidade do ensino na modalidade de educação de jovens e adultos.

Seu propósito maior, além da formação acadêmica, é a inserção de seu público no mercado de trabalho.