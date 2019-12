Governo da PB evita mérito das investigações e diz que vai colaborar com a Justiça

O Governo da Paraíba tratou, de forma sucinta, sobre a sétima fase da Operação Calvário em uma nota divulgada na tarde desta terça-feira, 17.

No breve pronunciamento, o Governo limita-se a informar que mantém a postura de colaborar com as investigações da Justiça.

Na manhã de hoje, após uma autorização do Superior Tribunal de Justiça (STJ), equipes do Ministério Público da Paraíba, da Polícia Federal e da Controladoria-Geral da União cumpriram mandados de busca e apreensão na Granja Santana, residência oficial do governador João Azevêdo, e no Palácio da Redenção.

Leia a íntegra da nota:

“O Governo do Estado, diante das operações de buscas e apreensões ocorridas nesta terça-feira (17) nas dependências da administração estadual, por conta da Operação Calvário, vem esclarecer que desde o início da atual gestão tem mantido a postura de colaborar com quaisquer informações ou acesso que a Justiça determinar em seus processos investigativos”.