Governador sobre reforma dos servidores: “Não tem, absolutamente, imposição de nada”

O governador João Azevêdo voltou a defender, nessa segunda-feira (16), a proposta de reforma da Previdência do servidor público estadual que encaminhou para a Assembleia Legislativa da Paraíba na semana passada.

Em entrevista coletiva no ato de lançamento da campanha ‘Nota Fiscal Cidadã’, ele lembrou que a proposta tem como objetivo atualizar a legislação previdenciária estadual aos novos parâmetros da reforma federal.

– E essa reforma é a reforma ideal? Eu acho que não. Eu acho que muitos trabalhadores, principalmente da iniciativa privada, continuarão ainda sendo penalizados. Não tenho dúvida nenhuma. Entretanto, essa reforma foi aprovada no Congresso – disse.

João Azevêdo, no entanto, explicou que o Estado não tem competência para legislar sobre trabalhadores do setor privado: “Nós cuidamos dos nossos funcionários. E é dentro dessa área que estamos atuando, e atuando com muita tranquilidade”.

Questionado de não ter tido diálogo com a oposição na Casa de Epitácio Pessoa e imposto uma reforma de cima pra baixo, respondeu: “Não tem, absolutamente, imposição de nada. Estamos colocando para discussão”.

O governador garantiu que a proposta tramita com transparência.

– Os dados estão para todo mundo ver: o que seria arrecadado por um processo ou por outro, quantas pessoas seriam atingidas dentro de cada faixa. Assim, com transparência, os dados estão postos.

* Com rádio Correio FM 98.1