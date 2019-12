Governador se mostra aberto a dialogar com o prefeito de João Pessoa

Diferente de Luciano Cartaxo (PV), o governador da Paraíba, João Azevêdo, afirmou nesta terça-feira (10) que não descarta formar uma aliança com o prefeito de João Pessoa com vistas ao processo eleitoral de 2020.

“Eu não descarto absolutamente nada. Em política,temos que sentar para discutir e encontrar caminhos. Se for viável, tudo bem. Se não, cada um segue seu caminho”, afirmou o governador, mostrando-se aberto ao diálogo.

Na manhã de hoje, o governador entregou duas obras de reforma e ampliação: uma no bairro do Cristo, a Escola Estadual de Ensino Médio Professor Orlando Cavalcanti Gomes; e a outra no Valentina, a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professor Celestin Malzac.

Ontem, Cartaxo tinha afirmado que pretendia, sim, ter uma aproximação institucional com o governador João Azevêdo, mas que descartava uma eventual possibilidade de aliança política para as eleições.