Governador João Azevedo visita Campina Grande nesta quarta-feira

O governador João Azevêdo inaugura, na manhã desta quarta-feira (4), em Campina Grande, o Centro Integrado Multiusuário de Referência em Saúde da Paraíba, que atuará no processamento de imagens médico-odontológicas e impressão 3D.

Já à tarde, na cidade de Queimadas, o governador entrega a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Francisco Ernesto do Rego e a reforma de blocos existentes de salas de aula. Na oportunidade, ainda autoriza as licitações para a reforma do ginásio da escola e para pavimentação asfáltica da PB-100, no trecho que liga Queimadas a Fagundes.

A inauguração do Centro Integrado Multiusuário de Referência em Saúde da Paraíba será às 10h, no Hospital de Emergência e Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes, em Campina Grande. A unidade ficará sob a responsabilidade do Núcleo de Tecnologias Estratégicas em Saúde (Nutes) da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) e atuará no processamento de imagens e impressão 3D.

O Centro Integrado foi aprovado em edital da Fundação de Apoio à Pesquisa da Paraíba (Fapesq) para a implantação do Centro Estadual de Infraestrutura Científica e Tecnológica de Caráter Multiusuário (CEICTM).

O Centro Integrado Multiusuário de Referência em Saúde fará o processamento de imagens médico-odontológicas de ultrassonografia, tomografia computadorizada, ressonância magnética, mamografia e raios-X e a impressão tridimensional de biomodelos para planejamento cirúrgico na área de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial, ortopedia, cirurgia torácica e neurocirurgia.

Em Queimadas – Já às 15h, o governador João Azevêdo vai entregar a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Francisco Ernesto do Rego e a reforma de blocos existentes de salas de aula. A solenidade será realizada na Avenida Severino Bezerra Cabral, em Queimadas. Na obra foram investidos R$ 5,2 milhões.

Na unidade de ensino foram construídas 12 salas de aula, quatro laboratórios (Artes, Ciências Naturais, Matemática/Robótica e Informática), biblioteca, sala de vídeo, espaço recreativo/refeitório, baterias de banheiros, estacionamento, guarita, despensa, higienização de louça/panelão e cocção, área de serviço, setor administrativo: diretoria, secretaria, arquivo, sala dos professores, copa e sala do coordenador pedagógico. Foram reformadas 11 salas de aula e a circulação.

Na ocasião, o governador também assina as Ordens de Licitação para a reforma do ginásio da Escola Francisco Ernesto do Rego e para pavimentação asfáltica da PB-100, no trecho que liga Queimadas a Fagundes, com uma extensão de 16,8 km, contemplando uma população de 400 mil habitantes da região.A obra terá um investimento de mais de R$ 19 milhões, com recursos do Tesouro Estadual.

A pavimentação prevê, entre outros, serviços de terraplenagem em cortes e aterros, pavimentação asfáltica em Tratamento Superficial Duplo – TSD, bueiros, drenagem profunda e superficial, cercas, gramagem, sinalização horizontal e vertical.

Serviço

Entrega do Centro Integrado Multiusuário de Referência em Saúde da Paraíba

Hora: 10h

Local: Hospital de Emergência e Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes, em Campina Grande

Entrega da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Francisco Ernesto do Rego e assinatura de ordens de licitação de ginásio e pavimentação asfáltica da PB-100

Hora: 15h

Local: Avenida Severino Bezerra Cabral, em Queimadas