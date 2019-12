Governador João Azevêdo avisa: não será fantoche de ninguém

O governador do Estado, João Azevêdo fez um desabafo sobre a suspensão da votação da reforma previdenciária na Assembleia Legislativa.

Segundo ele, os Estados estão obrigados a fazer suas alterações e que a reforma é uma necessidade por conta da PEC 103, que foi aprovada em Brasília.

O desabafo do governador foi feito durante visita, nesta sexta-feira (13), na região do Brejo paraibano, onde fez diversas ações, entre elas a entrega do sistema de abastecimento d’água e reforma e ampliação de escola.

Conforme Azevêdo, o governo lutou bastante para que esta reforma não fosse injusta e tivesse o menor impacto, principalmente, para os servidores.

Disse ainda que a reforma fará com que a Paraíba continue a receber o certificado de regularidade do Instituto de Previdência e se assim não fizer, vai ser um caos.

Azevêdo afirmou ainda que não vai engolir acusações de que ele esteja querendo prejudicar os servidores e que o mais interessante disso tudo é que até bem pouco tempo essas pessoas que o acusam estavam no governo, apoiaram as reformas de outros Estados e agora querem prejudicar a governabilidade.

“Essa discussão da demagogia, da hipocrisia eu não faço. Eu sou governador do Estado e tenho responsabilidade com toda a população. Eu não vou quebrar esse Estado simplesmente para fazer demagogia e dizer que não precisa fazer a reforma, quando precisa sim, fazer as adaptações por conta da Legislação”, explicou.

O governador bradou ainda em alto e bom som que está no cargo para governar e não para fazer acordo com meia dúzia, como queriam que ele fizesse.

“Eu estou aqui pra dizer que não serei fantoche de quem quer que seja. Vou continuar governador desse Estado, tomando as decisões sem a preocupação de que teria que agradar a todo mundo. Todo mundo sabe que nem Jesus agradou a todos, imagine eu. A Paraíba vai continuar avançando e que quero continuar fazendo essas obras que estamos fazendo aqui. É isso que interessa”, destacou.