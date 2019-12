Governador exonera mais auxiliares ligados ao grupo de Ricardo Coutinho

Aos poucos o governador do Estado, João Azevedo, vem promovendo mudanças no seu staff de auxiliares, especialmente exonerando pessoas ligadas ao núcleo da gestão de Ricardo Coutinho ou aliados de deputados da bancada socialista na Assembleia Legislativa.

O Diário Oficial do Estado deste sábado (21) é um exemplo dessa “limpeza” que o governador vem fazendo e trouxe a exoneração de mais sete servidores, entre eles, de Priscilla Gomes de Araújo,do cargo de secretária executiva da Secretaria de Estado da Juventude e de Annibal Peixoto Neto do cargo de Diretor Superintendente da Superintendência de Administração do Meio Ambiente – SUDEMA. Annibal foi procurador-chefe da Assembleia Legislativa durante a “tumultuada” gestão de Gervásio Maia.

Foram exoneradas ainda duas parentes do ex-gestor Ricardo Coutinho. São elas: Luciane Alves Coutinho, do cargo em comissão de Superintendente da Escola de Serviço Público do Estado da Paraíba – ESPEP, e Aliana de Queiroz Henriques Coutinho, do cargo de Assistente Administrativo da Casa Civil.

Também foi exonerada a professora Cassandra Eliane Figueiredo dias, do cargo de Diretor Executivo do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba – IPHAEP. A professora é esposa do artista plástico Clóvis Júnior.