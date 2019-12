Governador entrega obras de educação e pavimentação em cidade do Sertão

O governador João Azevêdo entregou, nesta quinta-feira (5), em São João do Rio do Peixe, no Sertão da Paraíba, a reforma e ampliação da Escola Cidadã Integral Técnica Jacob Guilherme Frantz.

No município, ele também fez a entrega da Escola Municipal de Ensino Infantil Professora Aurilia Breckenfeld Dantas, construída por meio de convênio do Pacto pelo Desenvolvimento Social, e de nove ruas pavimentadas na cidade.

Na ocasião, o chefe do Executivo estadual ressaltou a satisfação de entregar investimentos na área da educação.

“Essa é a política mais importante, pois, por meio dela, permitimos aos nossos jovens a possibilidade de realizar sonhos e de direcionar seu futuro profissional; esse é um investimento muito sério e que damos um valor muito grande, representando um momento importante para o governo”, frisou.

O secretário da Educação, Ciência e Tecnologia, Cláudio Furtado, destacou o compromisso da gestão estadual para qualificar as unidades de ensino.

“São escolas que tiveram melhorias na estrutura e foram construídas, permitindo um melhor atendimento a todos os alunos e ajudando os professores a desenvolverem melhor suas atividades”, pontuou.

O deputado estadual Júnior Araújo enalteceu os investimentos do Governo do Estado no Sertão. “A visita do nosso governador na nossa região é sinônimo de inauguração e anúncio de novas obras.

Tenho certeza que com a capacidade de gestão do nosso governador teremos uma Paraíba muito melhor e é muito bom ver a felicidade no rosto dos cidadãos e isso é muito gratificante para os agentes públicos”, falou.

“A inauguração de uma escola renova a nossa esperança porque se abre uma estrada mais larga para melhores oportunidades. Eu parabenizo o governo por ações como essa e aconselho os pais e mães a manterem seus filhos nas escolas para que eles tenham um futuro promissor”, avaliou o deputado estadual Jeová Campos.

O prefeito de São João do Rio do Peixe, Airton Pires, elogiou as ações do governo no município.

“Eu me sinto emocionado por ver essa bela obra e tenho certeza de que daqui sairão muitos frutos porque muitos alunos terão boas condições de aprendizagem. Além das obras de educação, nós também agradecemos ao governador pelas novas ações em pavimentação realizadas no nosso município”, declarou.

Escola Cidadã Integral Técnica Jacob Guilherme Frantz – As obras de reforma e ampliação receberam investimentos superiores a R$ 762 mil e tem capacidade para atender 560 alunos.

Na unidade de ensino, que possui 16 salas de aula, foram construídos dois laboratórios e vestiários, feita a revisão em toda cobertura, reforma em toda parte elétrica, na quadra de esportes, troca das janelas por alumínio com vidro, pintura interna e externa, construção de área de serviço, abrigo de gás e forro das salas de aula.

Escola Municipal de Ensino Infantil Professora Aurilia Breckenfeld Dantas – O prédio possui quatro salas de aula, banheiros, sala de professores, direção, secretaria e pátio. A unidade de ensino tem capacidade para atender 80 crianças em tempo integral. Na obra foram investidos mais de R$ 519 mil.

Pavimentação de ruas – Foram pavimentadas as Ruas Manoel Alexandre de Andrade, José Dutra Neto, Francisco Belo Sobrinho, Travessa Rosilda Cartaxo, Desembargador Sarmento de Sá, Pedro Romão Dantas, Conegundes da G. Passos, Travessa Francisco C. Sobrinho e Tomé da Guerra Passos. A obra teve investimento de R$ 761 mil.

A solenidade foi prestigiada por prefeitos, vereadores e auxiliares do Governo da Paraíba.